Au trecut mai bine de două săptămâni de la vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a principalilor lideri europeni la Washington, unde au avut loc discuții extinse cu președintele american Donald Trump privind modalitățile de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Însă, între timp, violențele au continuat, iar atacurile Moscovei asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra infrastructurii civile, s-au intensificat.

Totuși, negocierile din capitala americană au avut o miză semnificativă.

Pe de o parte, acestea au urmărit ajustarea poziției lui Trump, în special în urma întâlnirii sale cordiale cu Vladimir Putin. Pe de altă parte, discuțiile au vizat și consolidarea sprijinului Casei Albe în chestiuni rămase până acum în afara agendei sale – inclusiv presiunile asupra premierului ungar Viktor Orbán, acuzat că frânează integrarea europeană a Ucrainei și subminează perspectivele de pace.

Întâlnirea de la Washington a lansat, de asemenea, un cadru pentru elaborarea unor posibile garanții de securitate oferite Ucrainei de către o așa-numită "coaliție de voință". Deși în ultimele două săptămâni s-au făcut unele progrese, impresiile generale rămân contradictorii.

Un avans retoric, dar rezultate concrete modeste

Este adevărat că retorica occidentală a devenit mai angajată – pentru prima dată s-a vorbit explicit despre "garanții", termen pe care liderii occidentali îl evitau anterior. De asemenea, au fost lansate propuneri legate de securitatea aeriană și maritimă, deși aceste inițiative nu sunt, deocamdată, finalizate.

Totuși, gradul de ambiție al statelor implicate este departe de a fi convingător.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că 26 de țări și-au exprimat disponibilitatea de a trimite trupe sau sprijin logistic. Însă, în practică, mulți dintre acești actori au exclus categoric trimiterea de personal militar în Ucraina, preferând un rol auxiliar. Spre exemplu, Polonia a precizat că își va limita contribuția la sprijin logistic.

Mai mult, statele europene par să aștepte o clarificare a poziției SUA înainte de a face pași concreți. Între timp, Donald Trump evită orice poziționare fermă împotriva Kremlinului, ceea ce complică eforturile diplomatice.

Garanțiile de securitate – un plan condiționat de încheierea ostilităților

Trebuie subliniat că nicio garanție de securitate nu poate fi implementată în mod real înaintea încheierii războiului sau cel puțin a unui armistițiu stabil. Până atunci, aceste propuneri rămân în esență ipotetice, în ciuda necesității lor evidente.

Întâlnirea de la Paris – între așteptări și realitate

Summitul de la Paris a fost anunțat ca o demonstrație de unitate internațională. Palatul Élysée a comunicat inițial participarea a 33 de state, un număr revizuit ulterior la 35. Doar șase lideri europeni au fost prezenți fizic în capitala franceză – din Belgia, Olanda, Danemarca, Finlanda, Polonia și Franța – în timp ce ceilalți au participat prin videoconferință.

Această participare parțială a ridicat semne de întrebare privind nivelul de angajament. Președintele Macron a încercat să alunge aceste îndoieli, afirmând că 26 de țări și-au asumat angajamente formale privind sprijinul acordat Ucrainei, fie prin trimiterea unui contingent, fie prin contribuții logistice sau tehnice.

Totuși, realitatea din spatele acestei declarații este mai puțin impresionantă. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a subliniat că țara sa nu va trimite militari în Ucraina, nici măcar pentru misiuni de instruire. Poziții similare au fost exprimate și de alți lideri prezenți.

România, Polonia și "logistica păcii"

Polonia a reiterat că nu intenționează să trimită trupe în Ucraina nici în timpul, nici după încheierea războiului. În schimb, și-a reafirmat rolul de principal hub logistic pentru livrările militare occidentale. România a propus la rândul său punerea la dispoziție a unei baze aeriene care să servească aceluiași scop.

Astfel, ideea unei coaliții capabile să asigure pacea în mod activ, prin prezență militară directă, pare tot mai greu de realizat, notează Evropeiskaia Pravda.

Securitatea aeriană și maritimă – fără prezență fizică

Inițial, Ucraina spera că forțele occidentale vor fi desfășurate de-a lungul liniei de contact pentru a descuraja atacurile rusești. Un plan comun cu Marea Britanie estima necesarul la circa 64.000 de militari. Ulterior, această cifră a fost redusă la 25.000, însă și aceasta s-a dovedit nerealistă.

În schimb, au fost propuse alternative simbolice: patrularea spațiului aerian ucrainean de avioane NATO din afara granițelor sau misiuni navale internaționale în Marea Neagră. Președintele Zelenski a vorbit despre un "format special" de protecție aeriană, care ar putea implica și participarea SUA.

Totuși, aceste măsuri rămân dependente de o eventuală încetare a focului – în condițiile actuale, niciuna dintre aceste idei nu poate fi implementată pe teren.

Germania, SUA și poziționările ambigue

Germania, sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, evită să ia o decizie privind trimiterea de trupe. Analiștii consideră că un refuz ferm ar afecta serios credibilitatea Berlinului în plan internațional.

Pe de altă parte, SUA par să fi făcut un pas important: pentru prima dată, oficialii americani au acceptat utilizarea expresiei "garanții de securitate", un termen pe care administrațiile anterioare l-au evitat din cauza implicațiilor juridice.

Chiar și așa, Trump exclude în continuare trimiterea de trupe americane în Ucraina. Se discută însă formate hibride de implicare, cum ar fi utilizarea datelor de intelligence pentru monitorizarea unor posibile zone demilitarizate.

Un nou început în relația transatlantică?

În ciuda reticenței sale față de confruntarea cu Rusia, Trump a acceptat inițierea unor discuții cu partenerii europeni privind un nou pachet de sancțiuni. Dacă acestea vor fi implementate, s-ar putea contura o revenire la dinamica din perioada administrației Biden.

În plus, Trump a formulat două solicitări esențiale în cadrul negocierilor recente: oprirea completă a importului de petrol rusesc în Europa – o măsură blocată în prezent de Ungaria – și sprijinul UE în confruntarea economică cu China. Ambele teme promit să devină puncte-cheie pe agenda transatlantică în perioada următoare.

În final, coaliția occidentală a recunoscut oficial că integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană reprezintă o condiție esențială pentru stabilitatea postbelică în regiune – o idee susținută public de președinții Macron și Zelenski la Paris.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina este în desfășurare, dar rămâne în mare parte dependent de contextul militar și politic. În absența unui armistițiu clar, promisiunile rămân în zona simbolică. Iar în timp ce unii lideri occidentali fac eforturi de a contura un cadru durabil de sprijin, alții – inclusiv SUA – își rezervă încă poziția finală, conchide Evropeiskaia Pravda.

