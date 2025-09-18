O eventuală forță europeană în Ucraina postbelică ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului.

În cercurile decizionale de la Washington și Bruxelles se conturează, tot mai vizibil, o idee care până de curând părea de domeniul dezbaterii teoretice: desfășurarea unei forțe europene în Ucraina, după încheierea ostilităților. Nu ca simbol, ci ca garant — real, operațional și credibil — al unei păci pe care Kievul o cere și pe care Rusia, istoric vorbind, o sabotează.

În mod clar, o astfel de desfășurare nu echivalează cu garanțiile din Articolul 5 al Tratatului NATO — cele pe care președintele Volodimir Zelenski le solicită cu insistență. Însă, în lipsa unei aderări imediate a Ucrainei la Alianță, o forță europeană susținută logistic și informațional de Statele Unite ar putea reprezenta cel mai apropiat substitut posibil, scrie Politico.

O forță care ar pune Moscova în fața unei alegeri costisitoare

Prezența trupelor europene pe teritoriul ucrainean ar schimba fundamental calculul strategic al Kremlinului. Nu doar pentru că ar crea un disuasiv real, ci pentru că orice nouă tentativă de extindere a conflictului spre vest ar implica riscul unor victime europene — și, implicit, al unei reacții militare majore.

Ads

Mai mult, o astfel de desfășurare ar acționa ca un „tripwire”: un element declanșator menit să câștige timp pentru mobilizarea unei forțe mult mai mari în caz de atac. Conceptul nu este nou — trupele americane desfășurate în Europa sub umbrela Operation Atlantic Resolve (OAR), în număr de aproximativ 6.000 de militari, au exact acest rol.

Combinarea unei forțe europene în Ucraina cu actualele capacități ale OAR ar crea o fereastră critică pentru apărarea colectivă, în eventualitatea unei noi ofensive ruse — nu doar în Ucraina, ci chiar în teritoriile NATO.

Europa, obligată să își redescopere capacitatea de a lupta

O eventuală misiune în Ucraina ar fi, pentru statele europene, și o oglindă a propriei realități militare. Deși misiunile UE în Bosnia, Kosovo, Golful Persic sau Cornul Africii au fost, în ansamblu, utile, niciuna nu a avut amploarea, intensitatea sau complexitatea unei desfășurări într-un teatru post-conflict ca Ucraina.

Ads

În ultimele decenii, Europa s-a aflat într-un „concediu prelungit de la istorie”. Structurile militare au fost reduse, capacitățile logistice au fost neglijate, iar bugetele de apărare s-au subordonat logicii austerității. Invazia din 2022 a forțat o reevaluare, dar reconstruirea unei capacități reale de apărare este departe de a fi completă.

De la lipsa elicopterelor și a muniției de artilerie până la deficite cronice de transport strategic și echipamente esențiale — logistica europeană este, în multe cazuri, inadecvată pentru o desfășurare de durată. Or, o astfel de misiune va cere nu doar armament, ci și mijloace „invizibile”: de la rezervoare de apă, la plase de camuflaj și sisteme de încălzire pentru corturi.

Este ceea ce generalul american George Patton numea „simfonia lui Marte”: o operațiune militară coerentă are nevoie de o orchestrare minuțioasă a detaliilor, nu doar de declarații de intenție.

Sprijinul american: discret, dar esențial

În actuala formulă propusă, americanii nu vor trimite trupe în Ucraina. Însă vor rămâne prezenți în fundal: cu avioane de recunoaștere, cu transport aerian regional, cu informații clasificate, cu apărare antiaeriană la distanță. Este o abordare similară cu ceea ce SUA au oferit aliaților NATO în teatre precum Afganistanul — sprijin decisiv, dar fără a fi primii pe linia frontului.

Ads

Această separare geografică este una deliberată. Administrația americană și-a conturat clar limitele de implicare — reflectând nu doar calculele de la Casa Albă, ci și voința electoratului american, care manifestă o oboseală crescută față de angajamentele militare externe.

Ce rămâne pentru Europa: curajul deciziei

Pentru Ucraina, această misiune reprezintă o formă de asigurare: că victoria obținută cu un preț uriaș nu va fi urmată de o nouă trădare geopolitică, așa cum s-a întâmplat în 2014. Pentru Europa, însă, misiunea este o probă de maturitate strategică, subliniază politico.eu.

Beneficiile colaterale sunt evidente: creșterea capacității de reacție, testarea reală a structurilor de comandă, consolidarea interoperabilității și — poate cel mai important — revenirea la o înțelegere realistă a prețului pe care îl cere securitatea colectivă.

Însă cel mai dificil pas va fi convingerea opiniei publice. Să ceri europenilor să accepte trimiterea propriilor soldați într-o țară aflată încă în ruină nu este o decizie politică ușoară. Dar nici alternativa nu este mai simplă: a lăsa Ucraina singură, vulnerabilă, expusă din nou revanșismului rus.

În cele din urmă, Europa va trebui să aleagă între două opțiuni: fie devine furnizor activ de securitate în vecinătatea sa imediată, fie rămâne o structură dependentă de deciziile altora — mereu cu un pas în urma istoriei.

Ads