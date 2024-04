Ucraina primește un nou sistem de apărare antiaeriană Patriot de la Germania. Mesajul lui Zelenski

Germania va furniza Kievului un sistem de apărare antiaeriană Patriot suplimentar pentru a se apăra împotriva "intensificării atacurilor aeriene ruse împotriva Ucrainei", a anunţat sâmbătă Ministerul german al Apărării, relatează AFP şi dpa.

"Din cauza creşterii atacurilor aeriene ruse împotriva Ucrainei, guvernul german a decis să întărească şi mai mult apărarea aeriană ucraineană" prin livrarea unui "sistem Patriot suplimentar", se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Sistemul provine din stocurile armatei germane şi urmează să fie furnizat imediat, a mai spus ministerul.

"Teroarea rusă împotriva oraşelor ucrainene şi a infrastructurii ţării provoacă suferinţe incomensurabile", a declarat ministrul german al apărării Boris Pistorius, la anunţarea deciziei. "Ea pune în pericol aprovizionarea cu energie a populaţiei şi distruge pregătirea operaţională a forţelor armate ucrainene", a mai spus el.

Acesta este cel de-al treilea sistem Patriot pe care Berlin îl furnizează Kievului. Ministerul german al Apărării a precizat că acest nou sistem este livrat "la cererea guvernului ucrainean" şi în coordonare cu aliaţii lor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit sâmbătă Germaniei pentru sprijinul acordat Ucrainei într-un "moment critic", făcând apel la aliaţii săi să-i urmeze exemplul.

"Sunt recunoscător cancelarului (german Olaf Scholz) pentru decizia de a oferi Ucrainei un sistem suplimentar de apărare antiaeriană Patriot şi rachete" pentru sistemele existente, a scris Zelenski pe Telegram.

