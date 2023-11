Confruntări „violente” pe malul ocupat de ruşi al Niprului, în regiunea Herson. Ucrainenii au început o nouă ofensivă spre Crimeea VIDEO

Armata ucraineană anunţă vineri că au loc ”confruntări violente” pe malul stâng al fluviului Nipru, ocupat de către trupe ruseşti, în sudul Ucrainei, o zonă în care forţe ucrainene au reuşit să deschidă capete de pod, în timp ce armata rusă anunţă, la rândul său, că a provocat toată săptămâna pierderi ucrainenilor care încearcă să debarce pe malul pe care-l controlează, relatează AFP.

Armata rusă subliniază că le-a provocat ucrainenilor pierderi grele de-a lungul întregului fluviu. ”În sectorul Herson, pe malul drept al Niprului (controlat de ucraineni), şi în timpul unei încercări de debarcare pe o inuslă, adversarul a pierdut peste 480 de militari, ucişi sau răniţi, două tancuri şi 17 vehicule”, anunţă Ministerul rus al Apărării într-un raport cu privire la perioada 11-17 noiembrie.

În raportul rus nu se evocă succese revendicate de către ucraineni în această zonă. Declaraţiile beligeranţilor nu puteau fi confirmate, dar nici infirmate vineri, scrie AFP. Armata ucraineană anunţa puţin mai devreme că a desfăşurat ”o serie” de operaţiuni ”reuşite” pe malul stâng al Niprului.

The Kherson region's left bank. Our warriors.

I thank them for their strength and for moving forward.

Glory to everyone who restores freedom and justice to Ukraine!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/5Da2key0KA