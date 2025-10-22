Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul

Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin Foto Hepta

Rusia speră să obțină prin negocieri cu Statele Unite ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă. Iar pentru Vladimir Putin, miza pare să fie legată tot mai mult de un singur om: Donald Trump.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pare să fi devenit simbolul rezistenței calme într-o lume politică tot mai cinică. „Dacă ar exista un Premiu Nobel pentru răbdare, el ar trebui să-l primească”, notează Financial Times într-o analiză semnată de Edward Luce, comentatorul principal al publicației pe probleme de politică externă.

Întâlnirea sa cu Trump, imediat după învestirea acestuia în funcție, rămâne, în opinia editorialistului, unul dintre cele mai umilitoare episoade diplomatice din ultimii ani. Zelenski a fost nevoit să accepte tăcerea în fața disprețului, într-un Birou Oval în care respectul pentru aliați pare să fi lipsit cu desăvârșire. Iar calvarul său diplomatic pare departe de final.

Ce vrea Putin, ce oferă Trump

Vinerea trecută, Trump a lansat un nou avertisment public la adresa Kievului: dacă Ucraina nu cedează teritorii, va fi „distrusă”. Zelenski a reacționat cu reținerea care l-a caracterizat și în alte crize. Însă întrebarea care planează — și pe care mulți se feresc s-o rostească — rămâne: a ridicat Trump vreodată tonul la Putin?

Rusia, notează FT, mizează pe negocierile cu un Trump pentru a obține ceea ce nu a putut cuceri prin arme. În 2022, liderul de la Kremlin lansa o invazie despre care Trump spunea că e „o mișcare genială”. La acea vreme, speranța că Moscova ar putea negocia direct cu Washingtonul părea o fantezie. Astăzi, nu mai pare.

Putin a obținut deja o nouă promisiune de întâlnire cu Trump — a doua într-un an — de această dată în Ungaria, sub privirea binevoitoare a lui Viktor Orbán. Zelenski nu a fost invitat. Și rămâne în așteptare, cu aceeași răbdare care, poate, nu-i mai folosește la nimic.

Trump: arbitru autoproclamat și vanitos

Trump a declarat că doar „un singur conflict global” a mai rămas nerezolvat. Pe restul, pretinde că le-a încheiat deja: de la Gaza la India, de la Armenia la Congo. Iar dacă nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, este – în opinia sa – vina lui Zelenski, care nu s-a „supus” logicii negocierii teritoriale cu Rusia.

În viziunea lui Trump, Ucraina e o oportunitate de afaceri. O țară cu potențial, dar cu „un litoral needificat”. Într-un moment de sinceritate brutală, i-a spus lui Zelenski: „Tu nu ai niciun atu.”

Dar poate că are. În tăcere, „coaliția de voință” — grupul statelor europene care sprijină Ucraina — pregătește o mobilizare financiară și militară fără precedent. Ar fi posibilă chiar și deblocarea unei părți semnificative din cele 200 de miliarde de dolari aparținând Băncii Centrale a Rusiei, fonduri care ar putea susține economia ucraineană timp de cel puțin doi ani.

Pe front, forțele ucrainene au atacat rafinării și baze aeriene aflate adânc în teritoriul rus. Iar incursiunile cu drone ale Moscovei în spațiul aerian NATO par mai degrabă semne de disperare decât de forță.

Războiul cifrelor și al percepției

Potrivit The Economist, Rusia a pierdut aproximativ 100.000 de soldați doar în 2025, un raport de cinci la unu față de pierderile Ucrainei. Este o cifră de șase ori mai mare decât pierderile sovietice în războiul din Afganistan — război care, în cele din urmă, a slăbit regimul de la Moscova.

Dacă aceste estimări sunt corecte, Rusia are probleme mai mari decât Ucraina în a-și menține capacitatea de luptă. Pierderile de vieți omenești și lipsa fondurilor, accentuată de atacurile asupra infrastructurii energetice, pun Kremlinul în fața unei alegeri riscante: reintroducerea serviciului militar obligatoriu. O mișcare care ar putea avea costuri politice.

Trump, oglinda slăbiciunii lui Putin

Deși Rusia a avansat puțin pe front în 2025, aproape că nu a obținut câștiguri teritoriale relevante. Zelenski, în conferințele sale, arată hărți. Vinerea trecută, Trump le-a dat la o parte de pe masă, potrivit presei internaționale.

În America, tema Ucrainei aproape că a dispărut din spațiul public. Iar când apare, e pentru a spune că „americanii s-au săturat de război”. Ultimul pachet de sprijin a fost aprobat în primăvara lui 2024, iar Trump nu intenționează să propună altul. Orice livrare viitoare de armament va fi pe bani.

În aceste condiții, revine întrebarea: de ce crede Trump că Putin câștigă?

Explicațiile variază. Unii cred că Putin are o formă de control asupra lui Trump. Alții resping ideea ca fiind o teorie a conspirației. Indiferent de motiv, realitatea rămâne clară: Putin nu are atât de multe atuuri precum crede Trump. Dar unul dintre ele s-ar putea să fie chiar Trump însuși, conchide FT.

