Un incendiu devastator a distrus în dimineața zilei de sâmbătă, 13 ianuarie, depozitul companiei de comerț online Wildberries, clona rusească a Amazon, din Sankt Petersburg.

Este unul dintre cele mai grave incendii petrecute în ultimii ani în Rusia. Depozitul de 100.000 de metri pătrați a fost distrus în totalitate, iar pagubele sunt estimate, până în acest moment, la 125 de milioane de dolari.

Surse anonime apropiate ministerului de interne din Rusia au declarat pentru canalul media RBC că este privilegiată teoria că incendiul a fost pus intenționat. Canalul oficial de propagandă al Kremlinului, agenția de presa Tass, afirmă că ar fi vorba despre un accident, cauzat de faptul că alarma pentru incendiu a fost oprită din cauza numeroaselor erori.

🚨 🔥 Russia: Wildberries employees burned down the 100,000m² (25 acres) warehouse in Saint Petersburg in response to Putin's fascist raids at the location earlier today - masses of workers were arrested to be sent to fight in Ukraine. Wildberries is Russia's Amazon ripoff. pic.twitter.com/4N6omZNf3e