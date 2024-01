Ce s-a întâmplat la întâlnirea vitală Ungaria-Ucraina din Transcarpatia. Părțile au încercat să stabilească o întâlnire Zelenski-Orban

Miniștrii de Externe ungar și ucrainean Péter Szijjártó și Dmitro Kuleba s-au întâlnit luni, 29 ianuarie, în localitatea Ujhorod din regiunea ucraineană Transcarpatia. La întâlnire a luat parte și Andrei Yermak, șeful administrației prezidențiale din Ucraina.

Conform AFP, obiectivul întâlnirii este pregătirea unei întrevederi a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu premierul ungar Viktor Orban pentru ''găsirea de soluţii'' la diferendele bilaterale şi pentru ''deblocarea unor decizii cruciale pentru Ucraina'', potrivit Kievului.

Szijjártó, Yermak și Kuleba au susținut o conferință de presă comună la finalul întrevederii care a durat mai multe ore.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba salută luni ”caracterul constructiv” al unei reuniuni cu omologul său ungar Peter Szijjarto, odată cu apropierea unui summit al Uniunii Europene (UE) în vederea deblocării unui ajutor destinat Kievului căruia Budapesta i se opune, relatează AFP.

During his visit to Uzhhorod on January 29, Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto paid tribute to fallen Ukrainian soldiers alongside his Ukrainian counterpart, Dmytro Kuleba, and Head of the Presidential Office Andriy Yermak.

“Hundreds of Ukrainian Hungarians took up arms,… pic.twitter.com/xQjqTyMie8