Întâlnire de gradul zero: Zelenski, față în față cu Biden. Negocieri pentru un ajutor care va isteriza Kremlinul VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită de stat în Franţa, cu ocazia comemorării a 80 de ani de la debarcarea aliată în Normandia, prilej cu care se va întâlni cu omologii săi american şi francez, Joe Biden, respectiv Emmanuel Macron, transmit vineri, 7 iunie, Reuters şi dpa.

Liderul de la Kiev avea programată în cursul dimineţii o întâlnire cu ministrul francez al apărării, Sebastien Lecornu, apoi o vizită la sediul din Versailles al producătorului de armament KNDS. În program este prevăzută ulterior primirea de către Macron la Palatul Elyssee, sediul preşedinţiei Franţei; cea mai înaltă instituţie a statului francez a anunţat deja intenţia KNDS de a deschide o uzină de producţie în Ucraina.

I met with the French National Assembly's President and committee chairs.

I am grateful to the French Parliament and the people of France for their support for Ukraine. It is critical to implement the French initiative to establish a new EU sanctions regime to combat Russian… pic.twitter.com/maf5Iri01w