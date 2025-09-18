Forțele ucrainene au inundat conducta folosită de ruși pentru a se infiltra în Kupiansk

Forțele de Apărare ale Ucrainei au reușit să blocheze un gazoduct pe care trupele ruse îl foloseau ca rută ascunsă de infiltrare în apropierea orașului Kupiansk, regiunea Harkov. Conducta subterană traversa râul Oskil și era utilizată de armata rusă pentru a transporta efective militare dincolo de linia frontului, a explicat comandantul regimentului 429 de sisteme de drone „Ahile”, Iuri Fedorenko, la postul Espreso TV.

Potrivit acestuia, din cauza luptelor intense, nu exista posibilitatea de a dezgropa conducta. În schimb, apărătorii ucraineni au închis supapele și au inundat interiorul conductei, făcând imposibilă folosirea ei. „De asemenea, am folosit muniție de geniu pentru a provoca daune serioase. De aceea, inamicul nu a mai putut să o utilizeze pentru a transporta soldați”, a precizat Fedorenko.

După ce ucrainenii au descoperit că prin această conductă se deplasau unități ruse, segmentul din zona râului Oskil a fost avariat. Ulterior, trupele Moscovei au fost obligate să revină la traversări clasice ale râului, expunându-se astfel loviturilor.

Comandantul ucrainean a avertizat că, teoretic, rușii ar putea încerca să repare conducta prin lucrări de pompare, sudură sau realiniere, dacă aceasta nu a fost distrusă critic. „Dar ea este monitorizată îndeaproape, iar dacă vor încerca să o refacă, avem deja algoritmul de neutralizare”, a subliniat Fedorenko.

La 12 septembrie, analiștii comunității OSINT DeepState au semnalat public folosirea conductei de gaz ca rută secretă spre Kupiansk, confirmând informațiile. Este deja al treilea caz în care armata rusă recurge la astfel de metode: anterior, ocupanții au exploatat conducte similare la Avdiivka și în apropiere de orașul rus Suja. În spațiul online au circulat și imagini despre posibile rute subterane la Pokrovsk, dar DeepState a precizat că acestea erau filmate, de fapt, lângă Kupiansk.

