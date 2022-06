Rusia ar putea invada vestul Ucrainei dinspre Belarus. Anunțul șefului adjunct al armatei ucrainene

Regiunea Liov din vestul Ucrainei se pregătește pentru o posibilă invazie din Belarus, a anunțat șeful adjunct al armatei ucrainene, Andriy Godyk.

Acesta a declarat că în regiune se construiesc rețele suplimentare de inginerie și apărare.

De asemenea, Godyk a îndemnat locuitorii să fie pregătiți pentru o creștere a numărului de rachete care ar putea lovi zona și lovituri aeriene.

Lviv region is preparing for a possible invasion from Belarus, - deputy head of the UVA Andriy Godyk.

He stated that additional engineering and defense networks are being built in the region.

Godyk also urged residents to be prepared for increased missile and air strikes. pic.twitter.com/GHULUaAQk3