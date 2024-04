Rusia încearcă să cucerească Harkovul. Ce șanse îi dau analiștii militari

Kremlinul desfășoară o operațiune aeriană și informațională concertată pentru a distruge orașul Harkov, pentru a-i convinge pe ucraineni să fugă și să strămute în interior milioane de oameni înaintea unei posibile viitoare operațiuni ofensive împotriva orașului sau în altă parte a Ucrainei.

Armata rusă a cerut civililor să evacueze zone din apropierea unor infrastructuri care aparţin serviciilor de securitate ucrainene (SBU), la Kiev, pe care a anunţat că urmează să le atace aerian.

Un mare turn de televiziune din orașul ucrainean Harkov a fost distrus în urma unui atac rusesc, luni, relatează AFP. Turnul de televiziune de 240 de metri din oraşul ucrainean Harkov s-a rupt în două, iar partea sa superioară s-a prăbușit la pământ, după ceea ce oficialii locali au declarat că a fost ținta unui atac cu rachetă al Rusiei.

Russia attacks TV tower in Kharkiv. Imagine you working in the office and seeing something like that outside of your window.

