Șeful diplomaţiei UE spune că țările europene trebuie să trimită sisteme antirachetă Ucrainei. „Nu putem să ne bazăm pe SUA” FOTO

Ţările UE trebuie să îşi trimită sistemele antirachetă pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei, ale cărei oraşe sunt supuse atacurilor Rusiei, a declarat joi, 18 aprilie, şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, avertizând că Uniunea nu se poate baza doar pe SUA pentru a ajuta Kievul, transmite Reuters.

Josep Borrell mai spune că dacă Ucraina nu primește ajutor, atunci sistemul de electricitate riscă să fie distrus.

„Avem (sisteme) Patriot, avem sisteme antirachetă. Trebuie să le scoatem din cazărmile noastre, acolo unde se află pentru orice eventualitate, şi să le trimitem în Ucraina, unde războiul face ravagii”, le-a declarat Borrell reporterilor în marja reuniunii miniştrilor de externe din grupul G7, pe insula italiană Capri.

“Before we talk about the restoration of Ukraine, we must avoid its destruction. It is cheaper to buy a Patriot system than to restore the power plant destroyed by russia.” - Head of European Diplomacy, Josep Borrell. pic.twitter.com/IJoznbTJaQ