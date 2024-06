Kievul a respins condițiile puse de Putin pentru negocieri de pace. "Este pachetul standard de pretenţii al agresorului"

Ucraina nu este de acord cu condiţiile enunţate vineri, 14 iunie, de preşedintele rus Vladimir Putin pentru o încetare a focului şi o pace negociată, respectiv retragerea trupelor Kievului din cele patru provincii ucrainene revendicate de Rusia şi renunţarea de către Ucraina la aspiraţia de aderare la NATO, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

Aceasta nu este o "propunere de pace", ci "pachetul standard (de pretenţii) al agresorului", a reacţionat Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

"Trebuie să lăsăm la o parte aceste iluzii şi să încetăm să luăm în serios propunerile Rusiei, care se lovesc de bunul simţ", a adăugat oficialul ucrainean, într-un mesaj postat pe platforma X, potrivit AFP.

