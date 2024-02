Ucraina revendică atacul asupra a două rafinării din Rusia, după ce Moscova susținea că a ”neutralizat” dronele VIDEO

Ucraina a revendicat vineri un atac cu drone lansat în cursul nopţii asupra a două rafinării de petrol din Rusia, în regiunea Krasnodar (sud), în timp ce Ministerul Apărării rus a dat asigurări că a neutralizat 19 dintre aceste dispozitive.

"Dronele serviciului (de securitate ucrainean) au lovit în acelaşi timp două rafinării din regiunea Krasnodar: nu numai (rafinăria) Ilski, ci şi (rafinăria) Afipski", a declarat un oficial din cadrul serviciilor speciale ucrainene.

💥 Russia: Ilsky Oil Refinery exploded and is now on fire Krasnodar Krai. Possible Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/5caJ6A56Nq

La rafinăria Ilski, potrivit acestei surse, "a izbucnit un incendiu de amploare şi unitatea sa de procesare primară, cu o capacitate de 3,6 milioane de tone pe an, a fost avariată".

Această rafinărie fusese deja vizată de un atac ucrainean cu drone anul trecut.

Russian Telegram channels report a fire at Ilskiy oil refinery in Krasnodar region of Russia. Reportedly, the refinery was damaged by a drone attack. pic.twitter.com/dVjsAJ1HOr