Momentul în care doi copii ucraineni găsesc pe stradă un lansator de rachete. Urmează o explozie VIDEO

Armele abandonate la tot pasul în regiunile din Ucraina pe unde a trecut armata rusă tind să devină o problemă majoră. Un clip video postat pe Twitter o demonstrează clar.

În imaginile publicate pe contul Special Kherson Cat pot fi văzuți doi copii, de 12-13 ani, care găsesc un lansator de rachete RPG. Unul dintre băieți îl poartă extrem de neglijent pe umăr, ba chiar îl îndreaptă în joacă spre prietenul său.

It is reported that in the occupied Kherson, children found an RPG on the street and accidentally fired from it. But personally, it doesn’t fit in my head how this could just happen, I hope to find out more details 😳 pic.twitter.com/uQ0tGjTvRY