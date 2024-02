O altă țară din Europa vorbește despre trimiterea de trupe în Ucraina. ”Luăm în considerare participarea”

Letonia nu se opune desfăşurării unor trupe occidentale în Ucraina, a declarat miercuri un oficial leton, după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a sugerat o astfel de posibilitate, respinsă însă între timp de ţările susţinătoare majore ale Ucrainei în războiul cu Rusia.

"Letonia continuă să examineze diferite modalităţi de consolidare a sprijinului pentru Ucraina. Dacă aliaţii NATO ajung la un acord pentru desfăşurarea de trupe în Ucraina, Letonia ar lua în considerare să participe", a declarat agenţiei DPA un purtător de cuvânt al Ministerului leton al Apărării.

La finalul unei conferinţe internaţionale de susţinere a Ucrainei la care au participat luni la Paris circa 20 de şefi de stat şi de guvern, preşedintele Macron nu a exclus posibilitatea ca unele state europene să trimită trupe în Ucraina, întrucât, a explicat el, în timp ce trupele ruse înaintează în estul Ucrainei, "în dinamică nimic nu poate fi exclus" şi "trebuie făcut tot posibilul pentru ca Rusia să nu câştige acest război".

