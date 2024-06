China sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Acuzația dură a liderilor G7 va fi urmată de noi sancțiuni FOTO

Liderii celor mai avansate economii ale lumii au avertizat vineri, 14 iunie, că sprijinul Chinei pentru Rusia „permite” războiul său în Ucraina.

Grupului celor Şapte (G7) a mai amenințat cu noi sancţiuni împotriva celor care susţin material maşina de război a Moscovei, transmite CNN.

Avertismentul dur, emis la sfârşitul summitului anual al Grupului celor Şapte (G7) din Italia, a venit în timp ce Statele Unite îşi intensifică eforturile diplomatice pentru a convinge Europa să adopte o poziţie mai dură faţă de China cu privire la rolul său în sprijinirea sectorului militar-industrial al Rusiei.

„Sprijinul continuu al Chinei pentru baza industrială de apărare a Rusiei îi permite Rusiei să-şi menţină războiul ilegal în Ucraina şi are implicaţii semnificative şi ample de securitate.

Solicităm Chinei să înceteze transferul de materiale cu dublă utilizare, inclusiv componente şi echipamente de arme, care sunt intrări pentru sectorul de apărare al Rusiei”, au spus liderii G7 în comunicatul de vineri.

Liderii au ameninţat, de asemenea, cu alte acţiuni, inclusiv cu sancţiuni, pentru a pedepsi entităţile chineze despre care spun că ajută Rusia să eludeze embargourile occidentale.

„Vom continua să luăm măsuri împotriva actorilor din China şi din ţările terţe care sprijină material maşina de război a Rusiei, inclusiv instituţiile financiare, în concordanţă cu sistemele noastre juridice, şi alte entităţi din China care facilitează achiziţionarea de către Rusia de articole pentru baza industrială de apărare”, arată comunicatul, potrivit căruia vor fi impuse „măsuri restrictive pentru a preveni abuzurile şi a restricţiona accesul la sistemele noastre financiare”.

Oficialii americani au acuzat China că ajută Rusia să extindă producţia militară, inclusiv prin exporturi precum semiconductori, materiale şi maşini-unelte, despre care spun că permit Moscovei să intensifice producţia de tancuri, muniţii şi vehicule blindate.

Beijingul a respins acuzaţia, declarând că nu a furnizat arme nici uneia dintre părţi şi că menţine controale stricte la export ale bunurilor cu dublă utilizare.

SUA şi Uniunea Europeană au impus deja sancţiuni companiilor chineze, iar în această săptămână, SUA au impus noi sancţiuni firmelor din China care furnizează semiconductori Rusiei.

„China nu furnizează arme, ci capacitatea de a produce acele arme şi tehnologia disponibilă pentru a face acest lucru. Deci, de fapt, ajută Rusia”, a declarat preşedintele american Joe Biden la summitul de joi.

