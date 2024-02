Lituania închide două puncte de trecere de la frontiera sa cu Belarus

Lituania va închide încă două puncte de trecere de la frontiera sa cu Republica Belarus din raţiuni de securitate, a decis miercuri guvernul de la Vilnius, informează dpa.

Punctele de trecere de la Lavoriskes şi Raigardas se vor închide pe 1 martie, până la noi dispoziţii.

Aceasta înseamnă că vor mai rămâne deschise doar două dintre cele şase puncte de trecere a frontierei de aproape 680 de kilometri dintre Lituania - stat membru atât al Uniunii Europene, cât şi al NATO - şi statul autoritar vecin Belarus.

Ministrul de interne al Lituaniei, Agne Bilotaite, a spus că decizia este menită să asigure controale mai bune asupra fluxului de bunuri, transport şi persoane la frontieră şi să contracareze tentativele de a importa şi exporta bunuri aflate sub incidenţa sancţiunilor şi de contrabandă.

Guvernul de la Vilnius a închis înainte de aceasta, în vara lui 2023, punctele de trecere de la Sumskas şi Tverecius.

The government of Lithuania will close the checkpoints Raigardas (from the Belarusian side - Privalka) and Lavoriškės (Kotlovka) on the border with Belarus for traffic and pedestrians from March 1, 2024.

