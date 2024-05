Lituania, revoltată de proiectul rus de modificare a granițelor: ”O escaladare evidentă împotriva NATO și UE”

Proiectul rus de modificare a delimitării apelor teritoriale ale Moscovei în Marea Baltică reprezintă o escaladare împotriva NATO şi Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul de externe lituanian Gabrielius Landsbergis.

"O altă operaţiune hibridă rusă este în curs, de data asta încercând să răspândească frică, nesiguranţă şi îndoială privind intenţiile lor în Marea Baltică", a postat şeful diplomaţiei lituaniene pe platforma X.

"Aceasta este o escaladare evidentă împotriva NATO şi UE şi trebuie întâmpinată cu răspunsul ferm adecvat", a adăugat el.

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.