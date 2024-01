Lunetist ucrainean în acțiune. Soldații ruși cad secerați unul câte unul VIDEO

Lunetiștii ucraineni își continuă cu succes misiunea de luptă împotriva invadatorilor ruși. Dotați cu arme de ultimă generație, soldații Ucrainei reușesc să elimine zeci de invadatori.

Un lunetist al Forțelor Armate ale Ucrainei a împușcat invadatorii ruși unul câte unul de la o distanță foarte mare.

Forțele ucrainene au publicat un videoclip prin care se vede cum lunetiști elimină soldați ruși.

Forțele Armate ucrainene au, în general, lunetişti care lucrează în grupuri de până la șase persoane. Acestea includ, de obicei, mai mulți lunetisti, precum și șofer și genist.

By adapting the drone, the Ukrainian soldier managed to eliminate approximately 15 invaders with a conventional rifle. #UkraineWar pic.twitter.com/bgS54pqFqt