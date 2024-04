Lupte grele au avut loc între forțele ucrainene și cele rusești în apropierea orașului Ciasiv Iar, o fortăreață ucraineană din est, dar Kievul a negat că trupele Moscovei au ajuns în suburbii.

Forțele ruse avansează în estul Ucrainei după ce au cucerit orașul bastion Avdiivka, în februarie. Soldații de la Kiev încearcă să sape tranșee, confruntându-se cu o penurie pe termen lung de obuze de artilerie, cu ajutorul militar de la SUA blocat în Congres.

Ucraina a avertizat vineri că un oraș cheie din prima linie intră sub „foc constant” din cauza avansării trupelor ruse, deoarece Moscova a spus că a cucerit un alt sat mic.

Avansurile Rusiei pe câmpul de luptă au venit în momentul în care Ucraina a declarat că a distrus cel puțin șase avioane militare la o bază aeriană rusă într-unul dintre cele mai mari atacuri cu drone peste noapte din ultimele săptămâni.

Încurajate de avantajul lor în trupe și arme, forțele ruse sunt în ofensivă, scrie AFP.

Orașul ucrainean Ciasiv Iar din estul regiunii Donețk pare să fie următoarea lor țintă majoră.

