Măcelul de la Avdiivka. Rușii atacă în valuri, dar ucrainenii distrug tot. Pagube uriașe pentru armata lui Putin VIDEO

Armata Rusiei continuă să atace în zona orașului Avdiivka, în estul Ucrainei. Asaltul se preconizează a fi unul dintre cele mai mari eșecuri ale invaziei.

Rușii continuă să împingă fără încetare împotriva „fortăreței” Avdiivka. Valurile anterioare arse de vehicule blindate rusești blochează literalmente căile de acces, astfel încât vehiculele următoare trebuie să se împingă prin ele, doar pentru a fi ele, însele, distruse.

”Dacă tactica rusească a fost să mizeze pe faptul că am rămas fără muniție, atunci au judecat complet greșit situația”, susțin reprezentanți ai armatei ucrainene. Filmulețe postate pe rețeaua X (Twitter) surprind amploarea dezastrului pentru ruși.

Armata ucraineană a informat vineri că a respins un nou asalt rusesc asupra oraşului Avdiivka, centru industrial în estul ţării vizat în ultimele săptămâni de intense atacuri ruseşti, afirmând în acelaşi timp că a provocat "numeroase pierderi" inamicului, potrivit France Presse.

Even after several days of constant failures, Russians continue to mindlessly push against the fortress Avdiivka. The burnt out predecessor waves of Russian armored vehicles are literally clogging the pathways so that following vehicles have to push their way through only to get… pic.twitter.com/ISQxFjoD61