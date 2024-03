Ucraina anunță că măsurile de securitate vor fi întărite la Kiev după o serie de atacuri ruse VIDEO

Un oficial municipal a anunțat joi, 28 martie, că măsurile de securitate din capitala ucraineană Kiev vor fi întărite după o serie de atacuri ruse cu rachete şi ameninţări cu escaladarea, informează Reuters.

Rusia a întreprins săptămâna trecută lovituri aeriene concertate asupra sistemului energetic al Ucrainei, în cadrul a ceea ce Moscova susţine că face parte dintr-o serie de lovituri de „răzbunare” pentru bombardarea de către Kiev a unor regiuni ruse.

De atunci, Moscova şi-a sporit utilizarea de rachete balistice, care sunt mult mai rapide decât rachetele de croazieră obişnuite şi mai dificil de doborât, pentru a lovi oraşe ucrainene.

