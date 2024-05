Uciderea prizonierilor ucraineni, ”un gest de umanitate”. Explicația plină de cruzime a unui mercenar rus VIDEO

Alexei Milhakov, un fost membru Wagner care a fondat grupul paramilitar Rusich, a declarat că nu mai ia prizonieri ucraineni din 2014, ci că îi ucide pe loc.

Într-un interviu tradus și distribuit pe rețeaua X de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de interne ucrainean, el susține că ce face este ”un gest de umanitate”, pentru că prizonierii de război sunt niște „carcase” distruse din punct de vedere psihic și moral.

Alexei Milhakov este cunoscut pentru că a torturat și executat prizonieri de război ucraineni, fiind fotografiat de mai multe ori lângă cadavrele victimelor, precizează oficialul ucrainean.

”Am decis asta în 2014 (să execute prizonierii - n.r.). Plus că, scuzați-mă, pot să spun că e și un gest de umanitate din partea noastră. Pentru că știu ce se întâmplă de obicei cu prizonierii, indiferent de ce parte. Iar, în multe cazuri, moartea e mult mai umană. Să spunem că o carcasă (un prizonier - n.r.) iese din captivitate. Știți că prizonierii noștri care au fost în captivitate nu apar la televizor, nu dau declarații. Dar, uneori, o carcasă iese din captivitate, un organism fizic în diverse stadii de sănătate, însă personalitatea este distrusă. N-o să vă spun cum se poate distruge o personalitate, dar credeți-mă! Asta e, avem un corp fizic mai mult sau mai puțin sănătos, dar moral este distrus”, a declarat fostul mercenar Wagner, potrivit Digi24.

