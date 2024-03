Rusia, acuzată că se impune în teritoriile ucrainene prin omoruri și tortură. Răspunsul Moscovei

Danielle Bell, şefa Misiunii ONU pentru Monitorizarea Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU), a declarat miercuri, 20 martie, că Rusia creează un "climat de teamă", prin detenţii arbitrare, omoruri şi tortură, pentru a-şi consolida ilegal controlul în teritoriile ucrainene ocupate.

HRMMU urmează să publice în curând un raport cuprinzător despre teritoriile ocupate de forţele ruse după februarie 2022, când a început invazia în Ucraina.

Bell a declarat, pentru agenţia Reuters, că Rusia încalcă drepturile omului pentru a teroriza localnicii şi a-i determina astfel să coopereze.

"Aceste acţiuni combinate de cenzură, supraveghere, opresiune politică, reprimare a libertăţii de exprimare, restricţionare a deplasărilor (...) a creat un climat de teamă în care Federaţia Rusă a putut dezmembra sistematic structurile ucrainene de guvernare şi administraţie", a spus ea într-un interviu.

Moscova nu a răspuns imediat unei solicitări a agenţiei Reuters de a comenta cele mai importante puncte din raportul ONU. Autorităţile ruse au respins de mai multe ori acuzaţiile că forţele invadatoare au comis atrocităţi sau au atacat intenţionat civili în cadrul a ceea ce în Rusia se numeşte oficial "operaţiune militară specială".

Rusia a ocupat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, iar grupuri separatiste de etnici ruşi au preluat în acelaşi an controlul asupra a două capitale regionale din estul Ucrainei. Invazia din 2022 a dus la ocuparea unor alte teritorii ucrainene, în sud şi est.

În prezent, peste 17% din suprafaţa Ucrainei şi milioane de cetăţeni ai ţării se află sub controlul Moscovei. Reprezentanţii ONU pentru monitorizare nu au acces în teritoriile ocupate.

𝐓𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲!

The Head of the @UNHumanRights Mission in Ukraine, Danielle Bell, will present the findings of a new report on the human rights situation in areas of Ukraine under Russian occupation.

📺 Watch LIVE at 2 p.m. (Kyiv time) - https://t.co/nmwJFxNiA3 pic.twitter.com/5p74AGXJ0k