Un soldat rus sălbăticit de groază a ieșit din tranșee fugind înspre gloanțele inamicului. "Ce naiba e asta?!" VIDEO

O filmare publicată de forțele armate ale Ucrainei arată încă o dată, în detaliu, cât de brutale sunt luptele purtate în Ucraina.

Montajul surprinde lupte în tranșee filmate cu camere individuale ale soldaților.

Este vorba despre o bătălie care a avut loc în august 2023 între Compania de recunoaștere Brigada 59 Motorizată (formată din ucraineni + voluntari străini) și o brigadă rusă poziționată în tranșee la marginea orașului Avdiika, în estul Ucrainei.

A intrat deja în statistica războiului din Ucraina drept "bătălia pentru înălțimile 105-106".

Unul dintre ofițerii ucraineni membru al Brigăzii 59, care a comentat ulterior confruntarea din punct de vedere tactico-strategic, a spus că este cea mai brutală luptă pentru poziție pe care a văzut-o până acum.

Ofensiva a fost efectuată exclusiv de corpul de voluntari americani, englezi, irlandezi, canadieni, suedezi și japonezi, înrolați în Brigada 59.

SW of Avdiivka, 23.08.23.

Must watch. Intense combat scenes as the recce Company of🇺🇦59th Motorised Brigade (made up of Ukrainians + foreign volunteers) storm RuAF positions on height 105-106.

They succeed, inflicting 22 KIA + 2 POWs on the RuAF, for the loss of 2 WIA + a HMMWV. pic.twitter.com/jd8Dzbxz9O