Războiul din Ucraina a condus la o creștere semnificativă a cererii globale pentru mitraliere grele precum M2 Browning, o armă proiectată acum mai bine de 100 de ani, potrivit producătorului belgian FN Browning, citat de Business Insider.

Compania afirmă că producția de muniție a crescut de patru ori față de nivelul din 2022 – anul în care Rusia a invadat Ucraina – în timp ce cererea pentru mitraliere s-a dublat în aceeași perioadă.

Printre cele mai solicitate modele se numără mitraliera grea M2, folosită în prezent în Ucraina în misiuni de apărare aeriană împotriva dronelor rusești, în special a celor de tip Shahed.

Ukraine received brand new CANiK M2 QCB caliber .50 heavy machine guns from Turkey and mounted powerful Pulsar Thermion 2 thermal scopes on it. Pulsar is a Lithuanian company. Source: https://t.co/KRjU8otmy8#Turkey #Lithuania #Ukraine pic.twitter.com/BNJSsorjSr — (((Tendar))) (@Tendar) January 28, 2024

Revenirile armamentului tradițional

FN Browning, companie deținută integral de statul belgian, nu vinde direct către Ucraina, dar livrează armament către aliații săi, inclusiv SUA, Marea Britanie, Franța și Belgia. De asemenea, are clienți în afara spațiului NATO, precum Australia și India.

„Acum zece ani, majoritatea statelor nu erau interesate de aceste arme. Astăzi avem contracte”, a declarat Henry de Harenne, director de comunicare și membru al comitetului executiv al companiei, pentru publicația Business Insider.

Mitraliera M2, din nou în prim-plan

Mitralierele M2 sunt montate pe vehicule civile improvizate de forțele ucrainene pentru a intercepta drone care zboară la joasă altitudine. Deși Moscova a început să adapteze tacticile de zbor ale dronelor pentru a le face mai greu de doborât, aceste arme rămân un element-cheie în apărarea aeriană ucraineană.

De Harenne spune că este dificil de stabilit dacă această utilizare a contribuit direct la creșterea cererii globale. Totuși, contextul geopolitic – inclusiv tensiunile dintre Rusia și Occident – a condus la o intensificare a investițiilor în apărare. Uniunea Europeană, de exemplu, a anunțat planuri de a aloca aproximativ 930 de miliarde de dolari pentru reînarmare până în 2030.

„Interesul pentru mitraliere, atât noi cât și mai vechi, a crescut vizibil”, spune de Harenne, menționând că armata franceză a trimis mitraliere M2 rămase din Al Doilea Război Mondial pentru a fi modernizate.

„Le aducem în fabrică, le modernizăm complet și le oferim o garanție ca pentru un produs nou. Până acum, am recondiționat 2.000 de astfel de arme pentru Franța.”

O armă centenară, încă folosită de peste 90 de țări

Mitralierele M2 au fost proiectate de inventatorul american John Moses Browning în 1921. Până în 1945, Statele Unite au produs peste două milioane de exemplare, distribuite aliaților în timpul războiului.

FN Browning a devenit principalul producător pentru NATO începând cu anii 1950, iar astăzi peste 90 de armate din lume folosesc această armă.

M2 este o mitralieră grea calibrul .50 (12,7 mm), capabilă să tragă până la 600 de gloanțe pe minut, cu o rază de acțiune eficientă de până la 1,6 kilometri. În Ucraina, au fost testate și platforme robotice terestre care pot transporta M2 pe câmpul de luptă.

Creștere a producției, dar venituri stabile

FN Browning a înregistrat o cifră de afaceri de 1,3 miliarde de euro în 2024, după ce a absorbit producătorul de muniție Sofisport, cu sediul la Paris. Anul precedent, veniturile au fost de 908 milioane de euro, în scădere ușoară față de 956 milioane de euro în 2022.

Cu toate acestea, cererea tot mai mare pentru armament greu nu s-a reflectat imediat în creșteri ale veniturilor, deoarece vânzările în divizia de tir sportiv au scăzut față de nivelul atins în timpul pandemiei de COVID-19.

Fabrica companiei din Herstal are în prezent aproximativ 1.600 de angajați, iar conducerea intenționează să angajeze încă 100 de specialiști – inclusiv mecanici și tehnicieni – pentru a susține producția de muniție.

Noile cerințe ale pieței, influențate de drone

Războiul din Ucraina conturează și alte direcții de dezvoltare. De Harenne spune că tot mai multe guverne solicită informații despre arme capabile să contracareze dronele.

De exemplu, militarii ucraineni folosesc frecvent puști cu alice ca ultimă linie de apărare împotriva dronelor kamikaze. FN Browning produce mai multe modele de puști semiautomate și cu țevi lise, inclusiv FN SLP și P-12.

Steam Deck-operated M2 Browning .50 HMG in Ukrainian service with the 5th Assault Brigade, seen here at a training range. pic.twitter.com/igXPND6kAh — WarRoom Archives (@WarRoomArchives) October 8, 2025

Compania colaborează, de asemenea, cu un furnizor de soluții de inteligență artificială pentru a integra recunoașterea automată a țintelor în stațiile de arme telecomandate, cu scopul de a îmbunătăți eficiența împotriva dronelor.

„Este cea mai aglomerată perioadă pentru noi de la sfârșitul Războiului Rece încoace. Fără îndoială”, spune de Harenne.

Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă, iar tensiunile globale persistă, cererea pentru echipamente militare fiabile – chiar și cu un secol de istorie în spate – pare să crească constant.

