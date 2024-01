Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut, într-un interviu acordat postului german ARD, că s-au înrolat cu forţa bărbaţi la vârsta la care pot lupta şi și-a exprimat regretul cu privire la faptul că ”reprezentanţi ai birourilor de înrolare militară au bătut drumurile în căutare” de militari, în contextul unui proiect de lege a mobilizării controversat.

”Unii reprezentanţi ai birourilor de înrolare militară au bătut drumurile în căutarea unor bărbaţi care refuză să se mobilizeze de bunăvoie, dar a fost o greşeală”, a spus Volodimir Zelenski.

”Au existat asemenea cazuri? Da, au existat. A fost bine ce-au făcut? Absolut deloc. N-ar fi trebuit s-o facă”, a adăugat el.

#BREAKING: GERMAN TV CHALLENGES ZELENSKY ON MOBILISATION TACTICS. VIDEOS SURFACE ONLINE OF CIVILIANS APPREHENDED IN UKRAINE. ZELENSKY CONDEMNS ACTIONS, PROPOSES DIGITAL RECRUITMENT FOR MODERNISATION. ISSUES AMIDST REPORTS OF OLDER AVERAGE SOLDIER AGE, 45-60. #UKRAINE #ZELENSKY… pic.twitter.com/Dg96MeHtDe