22 de morți într-un atac cu rachete asupra unui tren în Ucraina. Patru vagoane au ars

Cel puţin 22 de oameni au fost ucişi şi alte zeci răniţi miercuri, într-un atac cu rachete ruseşti asupra unei gări ucrainene, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Printre cei ucişi se află şi un copil de 11 ani, conform unei postări pe Twitter a preşedintelui Parlamentului de a Kiev, Ruslan Stefanciuk, citat de CNN.

Atacul a avut loc în aceeaşi zi în care Ucraina a marcat aniversarea independenţei faţă de dominaţia sovietică, notează Reuters.

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2