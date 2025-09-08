Zeci de cetățeni SUA au murit în războiul din Ucraina. Cine sunt americanii care și-au pierdut viața la mii de kilometri de țară

Cel puțin 92 de cetățeni americani au murit luptând de partea Ucrainei, alături de mii de alți voluntari străini FOTO:X/MFA of Ukraine 🇺🇦 @MFA_Ukraine

Într-un colț tăcut al Muzeului Național de Istorie a Ucrainei în Al Doilea Război Mondial, o nouă expoziție amintește vizitatorilor că lupta Ucrainei împotriva agresiunii rusești a fost, încă de la început, și o cauză internațională. Potrivit unei investigații recente publicate de The New York Times, cel puțin 92 de cetățeni americani au murit luptând de partea Ucrainei, alături de mii de alți voluntari străini.

Numărul real ar putea fi mai mare. Muzeul a documentat cazurile confirmate, iar curatorul expoziției, Iuri Gorpinîci, susține că în rândul forțelor ucrainene au servit „câteva mii” de voluntari americani, sosiți în valuri succesive de la începutul invaziei pe scară largă.

Voluntari fără steag oficial

Prezența americanilor pe linia frontului ucrainean este, în mod voit, discretă. Oficial, Washingtonul a evitat în permanență orice gest care ar putea fi interpretat ca o confruntare directă între Statele Unite și Federația Rusă. Astfel, sprijinul guvernamental pentru acești voluntari — fie ei veterani, aventurieri sau pur și simplu oameni convinși că Ucraina duce o luptă justă — este practic inexistent.

Sprijinul logistic, umanitar și moral vine, în schimb, din zona societății civile. Fundația caritabilă americană R.T. Weatherman Foundation joacă un rol-cheie în repatrierea celor căzuți, în evacuarea răniților și în căutarea celor dispăruți în acțiune. O muncă tăcută, dar esențială, care acoperă golul lăsat de neutralitatea declarată a administrației SUA.

Un război internațional în afara tratatelor

Cazul cetățenilor americani căzuți în Ucraina scoate la lumină una dintre cele mai sensibile fațete ale conflictului: caracterul său transnațional, dar neoficial. Niciuna dintre marile puteri occidentale nu recunoaște vreo implicare militară directă, însă pe frontul ucrainean luptă voluntari din zeci de țări. Unii sunt veterani de război, alții foști membri ai forțelor speciale, iar alții — simpli civili convinși că libertatea are nevoie de apărători.

Acest fenomen, greu de cuantificat și, de cele mai multe ori, ignorat în rapoartele oficiale, adaugă o nuanță complexă războiului: nu este doar un conflict între două state, ci o luptă care atrage indivizi din întreaga lume, fiecare cu propria motivație și propriul preț plătit.

Sacrificii recente

În august, un atac cu rachete lansat de forțele ruse în apropiere de Kropivnîțki a ucis zece voluntari străini. Printre ei — cetățeni din mai multe țări, inclusiv probabil din SUA. Trupurile unora au fost repatriate în tăcere, fără ceremonii oficiale. Alții, încă dispăruți, sunt căutați de organizațiile umanitare.

Pentru Ucraina, acești oameni sunt eroi. Pentru statele lor de origine — figuri incomode, pe care diplomația preferă să le lase în umbră. Iar pentru familiile lor, ei sunt fiii care au plecat „pentru o cauză justă” și nu s-au mai întors.

