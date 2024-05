Bilanț tragic: Șase oameni au fost uciși și câteva zeci au fost răniți în urma atacurilor rusești în zona Harkov

Atacuri ale ruşilor asupra unui aglomerat magazin de bricolaj şi asupra unei zone rezidenţiale din oraşul ucrainean Harkov au ucis, sâmbătă, cel puţin şase persoane şi au rănit alte câteva zeci, afirmă oficiali locali, citaţi de Reuters.

Şase persoane au fost ucise după ce două bombe ghidate au lovit, sâmbătă, hipermarketul de bricolaj dintr-o zonă rezidenţială a oraşului, a declarat, la televiziunea naţională, guvernatorul regional Oleg Sinegubov.

Cel puţin doi dintre cei morţi erau angajaţi ai magazinului. Patruzeci de persoane au fost rănite, cel puţin trei fiind în stare gravă. Şaisprezece persoane erau încă date dispărute, a spus Sinegubov.

Primarul din Harkov, Igor Terekov, a afirmat că aproximativ 120 de persoane se aflau în magazin când bombele au căzut.

”Atacul a vizat centrul comercial, unde se aflau multe persoane - acesta este în mod evident terorism”, a spus Terekov.

În ultima săptămână s-a observat o creştere a atacurilor asupra oraşului, după ce trupele ruseşti au năvălit peste graniţă, deschizând un nou front la nord de oraş.

Rusia a bombardat Harkovul, care se află la circa 30 de kilometri de graniţă, pe tot parcursul războiului, ajungând la periferii într-o încercare nereuşită de a-l cuceri, în 2022.

Peste graniţă, în regiunea Belgorod din Rusia, guvernatorul regional a afirmat că patru localnici au murit, sâmbătă, în atacuri ucrainene.

Preşedintele Volodimir Zelenski a cerut aliaţilor occidentali ai Ucrainei să ajute la întărirea apărării anti-aeriene pentru a menţine oraşele ţării în siguranţă. Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat, pe reţeaua X, atacul asupra magazinului ca ”inacceptabil”.

Într-un alt atac cu rachete, seara, a fost lovită o clădire rezidenţială din centrul oraşului cu 1,3 milioane de locuitori, fiind rănite 18 persoane, a afirmat Sinegubov.

Racheta a lăsat un crater adânc de câţiva metri în trotuar, lângă clădire, în care se aflau şi un oficiu poştal, un salon de înfrumuseţare şi o cafenea.

Echipajele de salvatori au evacuat locuitorii din clădirile de apartamente învecinate. Unii dintre cei răniţi aveau sânge pe faţă.

Pompierii au luptat cu incendii

Andrei Kudinov, directorul centrului comercial, a declarat presei locale că magazinul era plin de oameni care făceau cumpărături pentru cabanele lor de vară.

Nori imenşi de fum negru se vedeau pe cer deasupra centrului comercial. Pompierii au intervenit la mai multe incendii mici. După 90 de minute, cele mai multe au fost ţinute sub control.

Salvatori, medici şi jurnalişti au fost evacuaţi de la locurile atacurilor şi s-au culcat la pământ, de teama unui nou atac, aşa cum s-a mai întâmplat în timpul unor atacuri ruseşti recente.

Martorii au descris scene de panică la centrul comercial.

”Eram la locul de muncă. Am auzit prima lovitură şi… împreună cu colegul meu am căzut la pământ. A venit a doua lovitură şi am fost acoperiţi de resturi. Apoi am început să ne târâm spre un loc mai sigur”, a povestit Dmitro Sirotenko (26 de ani), care avea o tăietură mare pe faţă.

Sirotenko a declarat pentru Reuters că a fost dus la un loc sigur de un salvator, care l-a ajutat pe el, pe mai mulţi colegi şi cumpărători.

În discursul său nocturn, Zelenski a denunţat atacul ca ”încă un exemplu al nebuniei ruşilor. Nu este un alt mod de a-l descrie”.

”Când le-am spus liderilor mondiali că Ucraina are nevoie de apărare anti-aeriană suficientă, când spunem că avem nevoie cu adevărat de măsuri decisive pentru a putea să ne apărăm poporul, aşa încât teroriştii ruşi să nu se poată apropia măcar de graniţă, vorbim despre a nu permite ca atacuri precum acesta să aibă loc”, a afirmat el.

Ulterior, Zelenski a scris, pe Telegram, că sirenele anti-aeriene au sunat la Harkov de peste 12 ore şi că 200 de salvatori şi 400 de poliţişti se aflau la locurile atacurilor.

Moscova neagă că ar ţinti în mod deliberat civili, dar mii de oameni au fost ucişi şi răniţi în timpul invaziei sale în Ucraina, care durează de 27 de luni.