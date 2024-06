Opt persoane, cel puțin, au fost ucise, și alte 21 rănite în Ucraina, într-un atac rus cu rachetă, la Krivoi Rog, a anunțat miercuri, 12 iunie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, originar din acest oraş, situat în sud, relatează AFP.

"Numărul morţilor se ridică la opt persoane. Cel puţin 21 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Alte patru persoane au fost date dispărute", anunţă într-o postare pe Telegram ministrul ucrainean de Interne Igor Klîmenko.

Ministrul a revizuit astfel în creştere un prim bilanţ anunţat de către Volodimir Zelnski.

Preşedintele ucrainean, dar și alte surse din presa locală, au postat o înregistrare video filmată de către salvatori la faţa locului, în care aceştia căutau supravieţuitori în ruinele fumegânde ale unei clădiri.

Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional!

