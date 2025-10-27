Rusia nu consideră că invazia sa pe scară largă în Ucraina reprezintă o încălcare a Memorandumului de la Budapesta, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un interviu acordat unui canal YouTube din Ungaria, potrivit agenției de stat RIA Novosti.

Lavrov a afirmat că documentul semnat în 1994 garanta doar că armele nucleare nu vor fi folosite împotriva statelor non-nucleare, fără a menționa însă clauzele din acord referitoare la respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

„Memorandumul prevede că Ucraina, la fel ca alte foste republici sovietice care au renunțat la armele nucleare, va primi garanții din partea puterilor nucleare. Atât. Aceste garanții spun că armele nucleare nu vor fi folosite împotriva statelor non-nucleare semnatare ale Tratatului de Neproliferare Nucleară”, a spus Lavrov.

Lavrov acuză Ucraina că a încălcat alte angajamente internaționale

Șeful diplomației ruse a adăugat că, în opinia Moscovei, Kievul ar fi încălcat un alt acord internațional — cel al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) — prin presupuse abuzuri asupra drepturilor minorităților și restricții la adresa libertății de exprimare și a opoziției pro-ruse din estul Ucrainei.

Ads

Declarațiile ministrului vin în contradicție cu textul Memorandumului de la Budapesta, semnat în decembrie 1994 de Statele Unite, Rusia și Marea Britanie. Documentul reafirmă angajamentul semnatarilor de a respecta independența, suveranitatea și frontierele Ucrainei și de a se abține de la amenințarea sau folosirea forței împotriva integrității sale teritoriale.

De asemenea, potrivit transcrierii interviului, disponibilă pe pagina oficială a Ministerului rus de Externe, Lavrov spune iarăși, clar, ce propaganda Kremlinului afirmă din 2014 încoace: Rusia nu recunoaște Ucraina de după înlăturarea lui Ianukovici, ca urmare a Revoluției Demnității, drept Ucraina care a apărut după prăbușirea URSS.

Context diplomatic tensionat

În același interviu, Lavrov a mai spus că Washingtonul nu a propus „nicio nouă întâlnire sau discuție” cu Moscova după convorbirea telefonică dintre cei doi lideri de luni.

Ads

„Nu am ridicat această problemă, pentru că întreaga inițiativă a venit din partea Statelor Unite. Noi suntem pregătiți să ne mișcăm în ritmul în care se simt confortabil americanii”, a adăugat el.

Între timp, președintele american Donald Trump a confirmat că a anulat întâlnirea planificată cu Vladimir Putin la Budapesta, invocând lipsa de progres în eforturile diplomatice privind Ucraina.

„Am anulat întâlnirea cu președintele Putin. Nu mi s-a părut momentul potrivit... Nu părea că avem o șansă reală să ajungem la un rezultat. Așa că am decis să o amânăm, dar o vom reprograma mai târziu”, a spus Trump săptămâna trecută, la Casa Albă.

Ads