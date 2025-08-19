De la interdicție la model. Ani la rând, NATO a refuzat să trimită arme unui batalion ucrainean controversat. Acum îi studiază tacticile

Autor: Veronica Andrei
Marti, 19 August 2025, ora 20:21
270 citiri
Voluntari din Regimentul Azov FOTO / Hepta

Unitatea cunoscută sub numele de Azov, odinioară evitată de aliații occidentali din cauza presupuselor legături cu extrema dreaptă, a devenit între timp un punct de referință pentru organizarea și eficiența forțelor de apărare teritorială. Transformarea acestei unități, devenită recent Corpul 1 Azov, este acum analizată îndeaproape de experți militari din statele NATO, scrie euromaidanpress.com.

De ce contează această schimbare?

Pentru țările democratice aflate în vecinătatea unor regimuri autoritare, apărarea teritorială nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Ucraina a demonstrat că este posibil să reformezi o formațiune militară voluntară cu trecut controversat, păstrând în același timp capacitatea de luptă – o lecție esențială pentru noii membri NATO precum Finlanda și Suedia, dar și pentru statele baltice.

Prăbușirea armatei regulate și ascensiunea voluntarilor

În 2014, armata ucraineană se confrunta cu o criză profundă: lipsa de echipament, corupție sistemică și unități demoralizate care refuzau lupta. În acest context, un grup de voluntari vorbitori de limbă rusă a înființat Batalionul Azov, în cadrul primelor confruntări din Donbas. Înarmați sumar, dar disciplinați și motivați, luptătorii Azov au contribuit decisiv la eliberarea orașelor Mariupol (2014) și Marinka (2015).

Cu toate acestea, eficiența lor militară era însoțită de controverse. Printre naționaliștii și patrioții care formau nucleul unității se aflau și membri suspectați de afilieri extremiste – o vulnerabilitate pe care propaganda rusă a exploatat-o intens.

Embargoul de armament și efectele sale

Din cauza acestor suspiciuni, mai multe state NATO au impus restricții de armament asupra Azov. În același timp, Rusia pregătea o ofensivă mult mai amplă decât cea din Donbas. În 2014, Azov a fost integrat formal în structura Gărzii Naționale a Ucrainei, dar embargoul a rămas în vigoare, lăsând una dintre cele mai capabile unități ale țării subînarmată.

Reformă internă: eficiență fără extremism

Începând cu anul 2017, autoritățile ucrainene au inițiat un proces sistematic de eliminare a elementelor extremiste din cadrul unității. Potrivit analistului politic ucrainean Veaceslav Lihaciov, procesul a fost gradual, dar ferm: s-au instituit filtre riguroase de selecție, iar legăturile cu formațiunile politice radicale au fost tăiate.

Modelul de recrutare a fost înlocuit cu un sistem de selecție profesională, însoțit de programe de instruire occidentală, coordonate în parte de forțele britanice. Recruții au fost supuși unor exerciții dure de teren – de la lupte apropiate la simulări de război în tranșee – pentru a asigura pregătirea în condiții reale.

Mariupol: testul suprem

În februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă a Rusiei, Azov s-a aflat în prima linie. În timpul asediului de la Mariupol, regimentul a rezistat timp de trei luni în fața unor unități de elită ruse, precum Brigada 810 Infanterie Marină și Spețnaz 3 Gardă. Prin această rezistență, au împiedicat trimiterea de întăriri pentru ofensiva asupra Kievului – un impact strategic major.

Cu toate acestea, costul a fost uriaș. Sute de membri Azov au fost capturați și au îndurat tratamente inumane în detenție. Unii au fost eliberați ulterior prin schimburi de prizonieri, dar alții sunt încă în captivitate.

De la regiment la corp de armată: extinderea modelului

În aprilie 2025, Azov a fost extins oficial la nivel de corp de armată – Corpul 1 Azov – desfășurat acum în sectoare critice precum Torețk, Pokrovsk și linia Svatove-Kreminna. Unitatea continuă să atragă recruți prin reputația sa de eficiență și coeziune internă, atât în rândul militarilor, cât și al populației civile.

Spre deosebire de alte formațiuni de apărare teritorială, care adoptă o postură defensivă, Azov este capabil să se deplaseze rapid și să execute misiuni ofensive, funcționând mai degrabă după modelul pușcașilor marini americani.

Ce analizează NATO

Experții militari din NATO urmăresc cu interes modelul Azov, văzând în acesta un exemplu de transformare structurală care nu compromite eficiența.

Elementele-cheie ale acestei transformări includ:

- Selecția profesională în locul recrutării largi;

- Integrarea în structura militară oficială, cu lanț clar de comandă;

- Adoptarea doctrinei occidentale prin programe de instruire;

- Mutarea accentului de la ideologie la patriotism;

- Evaluarea pe criterii de competență, nu politice.

Pentru țările NATO aflate în vecinătatea Rusiei, lecția este clară: în condiții de conflict hibrid sau invazie convențională, este esențial să dispui de unități teritoriale care pot acționa autonom, dar care rămân coordonate cu structura militară națională.

Implicațiile globale

Poate fi acest model replicat? Teoretic, da – dar cu anumite condiții:

- Este nevoie de voluntari motivați de un sentiment autentic de apărare a patriei, nu doar de ideologie.

- Sunt necesare proceduri stricte de verificare, uneori impuse de presiuni externe.

- Programele de instruire occidentală oferă un cadru profesional alternativ la cel ideologic – fără ele, reforma ar fi mai dificilă.

Apărarea teritorială devine un pilon esențial pentru orice democrație aflată în proximitatea unei puteri autoritare. Iar experiența Ucrainei arată că forțele voluntare pot fi transformate în unități militare profesioniste, fără a pierde capacitatea de luptă care le-a făcut eficiente.

O unitate cândva evitată de aliați a devenit acum parte integrantă a apărării europene – iar Corpul 1 Azov continuă să lupte în estul Ucrainei, într-un conflict în care pierderile Rusiei sunt estimate la peste un milion de victime, potrivit unor surse occidentale.

Rusia își mută trupele din nordul către sudul Ucrainei. Ce urmărește Moscova în regiunea Zaporojie
Rusia își mută trupele din nordul către sudul Ucrainei. Ce urmărește Moscova în regiunea Zaporojie
În timp ce Moscova lasă impresia că ar fi interesată de negocieri diplomatice, realitatea de pe frontul ucrainean sugerează o direcție cu totul diferită. Trupele rusești sunt în plin...
Liderii militari ai NATO, convocați de urgență într-o reuniune cu miză majoră pentru Ucraina. Întâlnirea are loc „în circumstanțe unice"
Liderii militari ai NATO, convocați de urgență într-o reuniune cu miză majoră pentru Ucraina. Întâlnirea are loc „în circumstanțe unice”
Liderii militari ai NATO urmează să participe miercuri la o reuniune de urgență pentru a discuta despre războiul din Ucraina și despre perspectivele de securitate ale Kievului, au declarat...
