Țara NATO care se opune ferm ca Alianța să ”participe” la războiul din Ucraina

Turcia nu vrea ca NATO să "participe" la războiul din Ucraina, a afirmat vineri, 31 mai, ministrul de externe turc Hakan Fidan, la sfârşitul reuniunii informale a şefilor de diplomaţii din Alianţa nord-atlantică desfăşurată la Praga, transmite AFP.

"Susţinem continuarea ajutorului pentru Ucraina şi capacitatea Ucrainei de a asigura descurajarea, dar nu vrem ca NATO să participe la acest război", a declarat Fidan.

Türkiye wouldn't allow NATO to "participate" in the war in Ukraine.

"We support the continuation of aid to Ukraine and Ukraine's ability to provide deterrence, but we do not want NATO to take part in this war," Turkish FM Hakan Fidan said. pic.twitter.com/A1aUOgitcZ