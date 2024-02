De ce a lovit Ucraina exact pe 14 februarie vasul rusesc de război "Țezar Kunikov": "În curând, ne vor scufunda navele în ordine alfabetică sau după anul de producție" VIDEO

Coasta Peninsulei Crimeea a devenit zonă interzisă pentru flota rusă la Marea Neagră. Chiar și "canalele-Z" de propagandă din Rusia admit dezastrul.

Serviciul principal de informații al Ucrainei a mediatizat în dimineața zilei de miercuri, 14 februarie, lovirea și cel mai probabil scufundarea navei ruse de debarcare "Țezar Kunikov", un vas de război lansat la apă în 1986 și folosit de Rusia până acum în războaiele împotriva Georgiei, Siriei și Ucrainei.

În urmă cu doar două săptămâni, pe 1 februarie, ministerul ucrainean al Apărării a distribuit imagini ale unui atac al USV împotriva corvetei rusești „Ivanovets” (Proiectul 12411) în apropierea peninsulei Crimeea ocupată de ruși.

Corveta rusă a fost lovită de cel puțin două, posibil trei USV-uri ucrainene. "Vedeți clar o gaură deschisă la mijlocul navei de la USV-ul precedent, când un alt USV lovește Ivanovets. Explozia spectaculoasă din final marchează și sfârșitul navei", descrie imaginile bloggerul militar german Tendar.

Atacurile Ucrainei asupra navelor rusești au o rată de reușită uriașă în ultimele luni. O declarație recentă făcută un înalt oficial ucrainean arată că Kremlinul a pierdut peste 25% din flota de război desfășurată la Marea Neagră după debutul invaziei pe scară largă.

🔥BREAKING🔥

🫡 On February 14, 2024, the Main Directorate of Intelligence destroyed the large landing ship "Caesar Kunikov" of the 🇷🇺Russian Black Sea Fleet

🦉 The special forces of "Group 13" of the GUR of the Ministry of Defense of Ukraine carried out a successful mission. pic.twitter.com/gqFpCUACs4