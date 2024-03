Filmarea momentului în care Rusia a mai pierdut o navă de luptă lângă Crimeea. "Corespondenții Z", devastați: "Nu va mai rămâne nimic din flota noastră la Marea Neagră" VIDEO

Mai multe surse de informații indică faptul că Rusia a mai pierdut o navă de luptă în noaptea dinspre 4 spre 5 martie, în apropierea strâmtorii Kerci.

Nava de patrulare “Sergei Kotov” a fost atacată de armata ucraineană cu drone marine "Măgura".

Imagini ale disputei armate au apărut pe un canal de Telegram controlat de unul dintre bloggeri militari ruși.

"Momentul înfrângerii lui "Serghei Kotov". Trebuie făcut ceva, altfel nu va mai rămâne nimic din flota noastră de la Marea Neagră", se arată în captura care însoțește filmarea.

⚡️Russian Sergei Kotov patrol ship of the Black Sea Fleet was destroyed last night by the Group 13 special Unit of Ukrainian Defense Intelligence.

As a result of the attack by Magura V5 naval drones, the Russian ship of project 22160 Sergei Kotov suffered damage to the stern,… pic.twitter.com/0yAG9vqg8Y