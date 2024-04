Ucrainenii au confirmat că au avariat una dintre cele mai vechi nave de salvare ale Rusiei: ”Nu mai e în stare să îşi îndeplinească misiunile” FOTO

Armata ucraineană a anunțat că a lovit şi a avariat duminică, 21 aprilie, o navă de salvare rusă care se afla de mult timp la Sevastopol, sediul din Crimeea ocupată al flotei Moscovei la Marea Neagră, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Marinei Militare, Dmitro Pletenchuk, a declarat că nava, Kommuna, a fost lovită în Golful Sevastopol, duminică dimineaţă, şi că este "clar că nava nu mai este în stare să îşi îndeplinească misiunile".

OSINT intelligence revealed damage to the "Kommuna" in Sevastopol

It may have been caused by debris from a missile intercepted over the harbor.

Observers emphasize the significance of this destruction. The "Kommuna" is a unique salvage vessel, launched in 1915, akin to the… pic.twitter.com/KrWh0jFFL8