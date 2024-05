Schimbări de ultimă oră la Kremlin. Ce roluri le-a dat Putin lui Serghei Șoigu și lui Nikolai Patruşev

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a decis să-l demită pe Nikolai Patruşev din funcția de șef al Consiliului de Securitate, dar să-l păstreze aproape.

Patrușev, adept al liniei dure a Kremlinului și aliat vechi al lui Putin, va fi consilier la Kremlin.

Putin appoints ex-Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev as his aide

Defense Minister Shoigu is expected to take Patrushev's post. pic.twitter.com/urW4OykQrl