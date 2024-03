Un nou atac al Rusiei cu 16 rachete și 11 drone asupra Ucrainei lasă Odesa fără energie electrică VIDEO

Rusia a lansat 16 rachete şi 11 drone asupra Ucrainei într-un atac comis sâmbătă noaptea, au anunţat forţele aeriene ucrainene, potrivit Reuters.

Într-o declaraţie postată pe Telegram, forţele aeriene ucrainene au menţionat că au reuşit să doboare nouă drone şi nouă rachete, fără a preciza numele ţintelor.

De peste o săptămână, Rusia şi-a intensificat bombardamentele împotriva infrastructurii energetice ucrainene, cauzând pagube substanţiale.

Cea mai mare companie privată ucraineană din domeniul energetic, DTEK, a declarat că cinci din cele şase fabrici ale sale au fost avariate sau distruse, ceea ce face ca DTEK să funcţioneze la numai 20% din capacitate. Reparaţiile ar putea dura până la 18 luni.

❗️Overnight, Russia attacked Ukraine's electrical infrastructure

As a result of the strikes, Odesa was left without electricity. pic.twitter.com/vuncVMJuku