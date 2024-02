Noul șef al armatei ucrainene, după numirea în funcție: ”Trebuie să găsim metode inovatoare de luptă pentru a obține victoria”

Forţele armate ale Ucrainei trebuie să se adapteze şi să găsească modalităţi inovatoare de luptă pentru a obţine victoria asupra invadatorilor ruşi, a declarat vineri Oleksandr Sîrski, noul şef al forţelor armate de la Kiev, în primele sale declaraţii publice de la preluarea comenzii.

General-colonelul Oleksandr Sîrski, anterior comandant al forţelor terestre, a fost promovat joi la comanda generală a forţelor armate ucrainene, care numără 800.000 de oameni, aceasta fiind cea mai importantă remaniere la vârful armatei de la începutul războiului, care vine într-un moment dificil pentru Kiev.

"Doar schimbările şi îmbunătăţirea constantă a mijloacelor şi metodelor de război vor face posibilă obţinerea succesului pe această cale", a scris Sîrski într-o postare pe Telegram, indicând dronele şi războiul electronic ca exemple de noi tehnologii ce ar ajuta Ucraina să obţină victoria.

Tonul său precaut şi pragmatic şi postarea concisă este în mod remarcabil diferit faţă de retorica înălţătoare folosită de obicei de politicienii ucraineni pe parcursul războiului.

Ministrul Apărării, Rustem Umerov, a declarat că l-a prezentat pe Sîrski la Statul Major General şi a promis "tot sprijinul posibil pentru acţiunile şi deciziile comandamentului Forţelor Armate ale Ucrainei".

"Apărarea este pe mâini bune", a declarat Umerov pe Facebook.

Colonel General Oleksandr Syrskyi is the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine.

It is a great honor and a great responsibility to lead the Armed Forces of Ukraine!

We have only one task: the Victory of Ukraine! pic.twitter.com/JsVHxmmskv