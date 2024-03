Odesa din nou bombardată de ruși. Bubuiturile sunt atât de intense încât se aud și la circa 200 de kilometri, în Republica Moldova VIDEO

Rușii atacă din nou Odesa, port ucrainean la Marea Neagră. Exploziile puternice care zguduie orașul se aud și în Republica Moldova, la circa 200 de kilometri de orașul ucrainean bombardat.

”Explozii puternice; un raport despre un atac și noi grupuri de drone care se îndreaptă spre noi. Nu stau lângă fereastră, așa că sunetul este înăbușit.

Zgomotul este tare”, scrie un localnic din Odesa, martor la atacul rușilor din noaptea de 5 spre 6 martie.

#Odesa Loud explosions; a report of a hit and new groups of drones heading towards us.

My Mom just sent me the sound of shaheds next to our house in Odesa

Same ones, that killed 12 people on Saturday, including 5 children

I am not with her now ... There's nothing I can do

But I can ask:

HOW LONG CAN WE ALLOW THIS TO GO ON?! pic.twitter.com/3zOXVHY3gC