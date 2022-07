Regiunea Odesa bombardată în cursul nopții de forțele rusești. Șapte oameni au fost răniţi, inclusiv un copil

Forţele ruseşti au lovit din nou regiunea Odesa, în jurul miezului nopţii, trăgând simultan şapte rachete Kalibr asupra regiunii, transmite Ukrinform.

"Inamicul a lovit insidios regiunea Odesa cu rachete în timpul nopţii. Şapte rachete de croazieră Kalibr au fost lansate din Marea Neagră. Una a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană, şase au lovit un sat paşnic", se arată în raportul Comandamentului Operaţional Sud.

Atacul a lovit trei case particulare. Două anexe au fost distruse şi au luat foc. Mai multe proprietăţi private, maşini, o şcoală şi un centru cultural au fost, de asemenea, avariate.

Odessa being struck by RuAF missiles at this time. pic.twitter.com/70YF44cxQG