Trupele ucrainene încearcă să străpungă liniile defensive ruseşti pe o secţiune a frontului în regiunea Doneţk, unde soldaţii ucraineni au atacat în valuri pentru a ocupa noi poziţii în direcţia Mării Azov, potrivit unor surse ruse şi ucrainene, citate duminică de Reuters şi CNN.

Vladimir Rogov, un oficial prorus instalat de Moscova în regiunea ucraineană parţial ocupată Zaporojie, situată la sud de Doneţk, a declarat că se dau lupte intense la sud de comuna Velika Novosilka, în provincia Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă o străpungere a liniilor defensive ruseşti.

"Inamicul (ucrainean) a reuşit să pătrundă şi să ocupe o poziţie în partea de nord a (satului) Urojaine, după două săptămâni în care s-au dat cele mai grele şi sângeroase lupte pentru această aşezare", a precizat oficialul prorus, referindu-se la aceeaşi zonă a frontului despre care a vorbit anterior. El a mai menţionat că trupele ruse încă au controlul asupra părţii de sud a acelui sat şi a estimat că ţinta trupelor ucrainene pe acel segment al frontului este de a prelua controlul asupra unui oraş situat mai către sud, Staromlinivka.

Ukrainian armored forces have successfully fought their way into Urozhaine, Donetsk Oblast, as seen here, multiple Ukrainian tanks move towards the center of town while shelling Russian positions. pic.twitter.com/Ych9XHayX1