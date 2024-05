Ofensiva transfrontalieră rusă în nordul regiunii ucrainene Harkov are ca obiectiv să forţeze o dispersare a trupelor ucrainene pentru ca acestea să neglijeze alte sectoare ale frontului, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său către naţiune de duminică seară, recunoscând că se duc ”lupte grele” de partea ucraineană a frontierei, relatează EFE.

”Ideea acestor atacuri în regiunea Harkov este de a dispersa şi de a răsfira forţele noastre şi de a submina moralul ucrainenilor”, a afirmat Zelenski, care a avertizat că situaţia din regiunea Doneţk (est), unde Rusia şi-a concentrat cele mai mari eforturi până vineri, ”nu este mai puţin intensă” decât în Harkov.

The AFU General Staff has said that battles are being fought over the border town of Volchansk in Kharkiv Region. The Russians are advancing on it with the forces of five battalions. The enemy is having tactical success, the General Staff said. pic.twitter.com/VTeCIutrrM