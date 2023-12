Un oficial militar rus de rang înalt a fugit în Țările de Jos și s-a predat Curții Penale Internaționale de la Haga, fiind dispus să depună mărturie despre crimele de război rusești din Ucraina, relatează Gulagu.net. El este identificat drept Igor Salikov, fost ofițer GRU și instructor principal al grupului de mercenari Wagner.

Pe 18 decembrie 2023, Igor Salikov, ofițer de informații militare (GRU) al Ministerului Apărării al Federației Ruse, a zburat către principalul aeroport din Țările de Jos - Schipol (Amsterdam), situat la 45 de kilometri de Haga (sediul Curții Penale Internaționale - CPI) cu zborul KL 598 din Cape Town (Africa de Sud).

Salikov, fost șef al departamentului 4 al așa-numitei Direcții de Operațiuni Speciale, „Parchetul General al RPD”, a participat la ostilitățile și operațiunile speciale ale TsSN FSB și Direcția Principală a Statului Major General al Ministerului Apărării al Federației Ruse pe teritoriul Ucrainei de Est în perioada 2014-2015.

Apoi, în 2017, a fost instructor senior în cadrul grupului „PMC Wagner” din Siria. În februarie 2022, a comandat una dintre unitățile PMC Redut care a participat la invadarea Ucrainei.

Cu o săptămână înainte de sosirea în Țările de Jos, Salikov a scris o confesiune adresată procurorului CPI Karim Khan și președintelui CPI Peter Hofmansky, pe care jurnaliștii Gulagu.net le-au expediat către Haga.

Igor Salikov depune mărturii video încă din vara lui 2023, prin videoconferință, pentru procurorii CPI.

Igor Salikov susține că dorește și este gata să-și asume responsabilitatea pentru complicitate la agresiunea împotriva Ucrainei și că se pocăiește profund că a luat parte la aceasta. În același timp, cere protecție din partea CPI pentru el și familia sa, în contextul înmulțimii amenințărilor pe care susține că le primește din Rusia.

Salikov, fugit din Rusia de jumătate de an a scris în acest interval cartea - „Nu Războiului!”, despre evenimentele din 2014-2015 și 2022. Acum lucrează la o altă lucrare, intitulată „Wagner: The Kremlin’s Army”.

Salikov urma să fie judecat de Curtea Marţială din Rusia, după ce a refuzat să execute ucraineni anul trecut.

"Se pare că există riscul ca militarul rus să fie deportat în Rusia împreună cu familia sa, deoarece CPI i-a refuzat până acum predarea. În declarația pe propria răspundere, el susține că i s-a ordonat să execute 5 civili ucraineni în Bucha. În schimb, i-a eliberat și a fugit", scrie pe Twitter Igor Șușko, un ucrainean care a analizat documentele legate de fuga lui Salikov.

În același timp, Șușko a tradus în engleză scrisoarea pe care ofițerul GRU a depus-o la Haga în limba rusă:

Here's the translation in image form. There's apparently a risk he will be deported along with his family as the ICC has so far refused his surrender.

Ads

In the affidavit, he claims he was ordered to execute 5 Ukrainian civilians in Bucha. Instead he released them and fled. pic.twitter.com/yuNVZVxgtv