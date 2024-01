Operațiune spectaculoasă a ucrainenilor pe front. Copleșiți de tirurile puternice, rușii s-au predat VIDEO

Armata ucraineană a făcut public un videoclip cu imagini din timpul unei misiuni spectaculoase în urma căreia au fost prinși mai mulți soldați ruși.

Imaginile au fost filmate atât cu camele montate pe căștile soldaților ucraineni, cât și din dronă.

Ucrainenii, ajutați și de drone, au luat cu asalt pozițiile rușilor.

În fața atacului copleșitor cu mitraliere și lansatoare de grenda, soldații ruși prinși în ambuscadă nu au avut altă opțiune decât să se predea, potrivit Digi24.

In collaboration with friends from ua_reg team, we publish unique footage from recent operations.

A flanking operation by Ukrainian units with the aim of capturing Russian soldiers in which they succeed. The operation is filmed in both first person and drone view.

