300.000 de oameni ținuți ostatici de Rusia în Mariupol, fără apă și electricitate. "Un bebeluș a murit din cauza deshidratării"

Rusia comite un genocid de proporții în orașul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, arată rapoartele din teren.

Armata rusă a înconjurat orașul cu 300.000 de locuitori și refuză crearea culoarelor umanitare necesare pentru evacuarea civililor. În acest timp, orașul este complet tăiat de la utilități.

"Este o catastrofă umanitară în Mariupol. Fără mâncare, fără apă, fără electricitate, fără căldură. Oamenii colectează apă din bălți și o beau. Rusia continuă să tragă în oraș și nu oferă un coridor umanitar. Voluntarii nu pot ajunge la Mariupol pentru a salva oameni", scrie pe Twitter, în seara zilei de marți, 8 martie, Katerina Sergatskova, o ziaristă din Mariupol.

Dmitro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, acuză Rusia în termeni duri pentru acțiunile întreprinse la Mariupol.

"Rusia ține ostatici 300.000 de civili la Mariupol, împiedică evacuarea civililor în ciuda acordurilor negociate. Un copil a murit ieri de deshidratare. Crimele de război fac parte din strategia deliberată a Rusiei. Îndemn toate statele să ceară public: Rusia, lasă oamenii să plece!", a scris Kuleba pe Twitter.

