Pilotul rus care a dezertat în Ucraina a fost împușcat mortal în Spania și călcat cu mașina. Primele date din anchetă

Maxim Kuzminov, pilotul rus care a dezertat în Ucraina, în august 2023, a fost ucis în Spania, relatează Il Corrispondente. Acesta a fost împușcat mortal.

Presa spaniolă scrie că fostul pilot rus a murit pe 13 februarie. Acesta a fost împușcat de 12 ori în orașul La Villajoyosa, din Alicante, după care a fost călcat cu mașina.

Primele date din anchetă arată că Kuzminov avea asupra lui 100.000 de euro, iar autoritățile iau în calcul o reglare de conturi între bande, potrivit Digi24.

⚡️⚡️ The Main Directorate of Intelligence of Ukraine has confirmed the death of Russian pilot Maxim Kuzminov who hijacked an Mi-8 helicopter for the AFU

"We can confirm the fact of death," the agency's spokesman Andriy Yusov said in comments to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/1vNfTLZZRz