Kremlinul, acuzat că este în spatele asasinării pilotului rus care a dezertat în Ucraina. Ce l-a dat de gol înainte de a fi împușcat, în Spania FOTO

Serviciile de informații spaniole ”nu au nicio îndoială” că în spatele asasinării lui Maxim Kuzminov - pilotul rus care a dezertat în Ucraina cu tot cu elicopterul său de luptă Mi8 - se află Kremlinul, relatează cotidianul El Pais.

Tânărul, care se mutase în Spania, a fost găsit luna aceasta împușcat mortal.

Vestea morții lui a fost raportată prima dată de presa rusă, deși identitatea sa nu fusese confirmată. Propagandiștii Kremlinului au susținut că aceste avea probleme cu drogurile și cu alcoolul și că ar fi devenit un „martor inconfortabil și periculos” pentru Kiev. Ulterior, după ce Kievul a confirmat moartea sa, șeful Serviciului Rus de Informații Externe (SVR), Serghei Narîșkin, a spus despre victimă că era ”un trădător criminal” și că, după ce a dezertat, a devenit ”un cadavru moral.”

Jurnaliștii de la El Pais notează că Moscova a făcut publică crima pentru a lansa un avertisment.

Singura îndoială pe care o au experții, potrivit surselor din serviciile de informații spaniole, este dacă operațiunea a fost opera Serviciului de Informații Externe (SVR), al Serviciului Federal de Securitate (FSB), moștenitor al KGB, sau al Serviciului de Informații Militare (GRU), întrucât Kuzminov era căpitan și, prin urmare, se afla sub jurisdicția sa, potrivit Digi24.

Surse din serviciile de informații spaniole au recunoscut și că este foarte greu să se găsească dovezi privind implicarea serviciilor ruse.

Date din anchetă

Kuzminov a fost găsit mort pe 13 februarie, în garajul ansamblului rezidențial în care locuia, în Villajoyosa (Alicante). El fusese împușcat de mai multe ori, probabil de asasini plătiți din afara Spaniei, care au reușit să fugă. După ce l-au împușcat, criminalii l-au călcat cu mașina. Autoturismul a fost găsit incendiat în orașul din apropiere, El Campello.

Ce l-ar fi dat de gol pe fostul pilot rus

Jurnaliștii mai scriu, citând sursele consultate, că Maxim Kuzminov a greșit când a decis să se stabilească în complexul rezidențial respectiv, în care majoritatea populației este rusă și ucraineană. Alicante este provincia spaniolă cu cea mai mare populație rusă (17.500).

Fostul pilot avea acte false, pe numele unui cetățean ucrainean de 33 de ani, și nu avea protecție, în ciuda amenințărilor la adresa sa. Serviciile secrete spaniole nu au fost informate oficial despre sosirea lui în țară.

